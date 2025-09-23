Prevén lluvias aisladas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este martes Aguascalientes tendrá cielo medio nublado a nublado con posibilidad de lluvias aisladas, acompañadas de descargas eléctricas. La Comisión Nacional del Agua (Conagua) advirtió que las precipitaciones podrían oscilar entre 0.1 y 5 milímetros.

El organismo detalló que, aunque no se esperan lluvias intensas en la entidad, sí se prevén rachas de viento de entre 40 y 60 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras y reducir la visibilidad en carretera.

En la región norte del país se pronosticaron condiciones más severas, con lluvias fuertes en Chihuahua, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí, que podrían ocasionar deslaves, inundaciones y el incremento en niveles de ríos y arroyos.

En tanto, Zacatecas presentará un escenario similar al de Aguascalientes, con lluvias aisladas y vientos intensos, mientras que en Coahuila no se esperan precipitaciones.

Sobre las temperaturas, el reporte señala que durante la mañana el ambiente será fresco en la entidad y frío en zonas serranas, con tendencia a cálido hacia la tarde.