Prevén lluvias aisladas en Aguascalientes este viernes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y el golfo de México generará condiciones para lluvias aisladas en el estado este viernes, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En la región de la Mesa del Norte, donde se ubica Aguascalientes, se prevé cielo parcialmente nublado y sin precipitaciones significativas en la mayor parte de los estados; sin embargo, en la entidad se esperan lluvias dispersas acompañadas de rachas de viento que podrían alcanzar entre 40 y 50 kilómetros por hora.

El reporte indica que durante la mañana el ambiente será fresco a templado, mientras que en zonas serranas de Chihuahua y Durango predominará el frío. Por la tarde, en contraste, se anticipa un clima cálido a caluroso en gran parte de la región.

En tanto, las precipitaciones en Aguascalientes y Guanajuato se mantendrán en niveles aislados y de corta duración.