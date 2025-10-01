Prevén lluvias aisladas en Aguascalientes este miércoles

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Para este miércoles se esperan lluvias aisladas en la entidad, acompañadas de descargas eléctricas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, el cielo se mantendrá medio nublado a nublado durante gran parte del día, con ambiente fresco a templado en la mañana y cálido a caluroso hacia la tarde.

Las precipitaciones, estimadas entre 0.1 y 5 milímetros, podrían registrarse de manera dispersa en distintos puntos del estado. Además, se prevén rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría provocar tolvaneras en zonas abiertas.

El SMN advirtió que, aunque las lluvias en Aguascalientes serán de baja intensidad, en entidades vecinas como Durango se presentarán tormentas fuertes con posibilidad de deslaves, inundaciones y encharcamientos, mientras que en Chihuahua, Zacatecas y San Luis Potosí se pronostican chubascos.