Prevén lluvias aisladas en Aguascalientes este jueves

Redacción

Aguascalientes, Ags.-. El estado de Aguascalientes registrará este jueves lluvias aisladas con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En la región de la Mesa del Norte, a la que pertenece la entidad, se espera cielo de medio nublado a nublado durante el día, con condiciones más severas en otros estados como Nuevo León y San Luis Potosí, donde se prevén lluvias puntuales fuertes. Asimismo, habrá chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

El reporte señala que por la mañana predominará un ambiente frío a fresco en la entidad, mientras que en zonas serranas se presentará muy frío. Para la tarde, se anticipa un ascenso en la temperatura con condiciones de cálido a caluroso.

En cuanto al viento, se prevé que en Aguascalientes predomine del este y noreste con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Aunque las rachas más intensas se concentrarán en Chihuahua y Coahuila, con 40 a 60 km/h, así como en Nuevo León y San Luis Potosí, con 30 a 50 km/h, se recomienda a la población mantenerse atenta a cambios en las condiciones locales.