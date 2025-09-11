25.3 C
Aguascalientes
15 septiembre, 2025
Tendencias

Elaine Haro llora tras eliminación de La Casa de los…

“Penales son lugares de crecimiento y no de castigo”; Obispo…

Diablos barre a Panteras de Aguascalientes

Para variar Centellas del Necaxa, fueron goleadas. Esta vez por…

Muere ahogado adolescente de 13 años en estanque en Calvillo,…

Se pronuncia la Iglesia católica de Aguascalientes sobre el antro…

Sin secuestros en Aguascalientes durante 2025: FGE

Llega a Aguascalientes plaga de chapulines 

4 policías municipales heridos tras ser chocados por vehículo en…

Domingo de lluvias aisladas se espera en Aguascalientes

Prevén lluvias aisladas en Aguascalientes este jueves

Redacción

Aguascalientes, Ags.-. El estado de Aguascalientes registrará este jueves lluvias aisladas con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros, acompañadas de descargas eléctricas, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

En la región de la Mesa del Norte, a la que pertenece la entidad, se espera cielo de medio nublado a nublado durante el día, con condiciones más severas en otros estados como Nuevo León y San Luis Potosí, donde se prevén lluvias puntuales fuertes. Asimismo, habrá chubascos en Chihuahua, Coahuila, Durango y Zacatecas.

El reporte señala que por la mañana predominará un ambiente frío a fresco en la entidad, mientras que en zonas serranas se presentará muy frío. Para la tarde, se anticipa un ascenso en la temperatura con condiciones de cálido a caluroso.

En cuanto al viento, se prevé que en Aguascalientes predomine del este y noreste con velocidades de entre 20 y 30 kilómetros por hora. Aunque las rachas más intensas se concentrarán en Chihuahua y Coahuila, con 40 a 60 km/h, así como en Nuevo León y San Luis Potosí, con 30 a 50 km/h, se recomienda a la población mantenerse atenta a cambios en las condiciones locales.