Prevén inicio de semana con lluvias ligeras en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este lunes, Aguascalientes tendrá un día mayormente despejado por la mañana, con ambiente fresco en las primeras horas y condiciones de cielo medio nublado hacia la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, debido a un canal de baja presión en el noreste y oriente del País, combinado con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México, en la entidad se esperan lluvias aisladas con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros.

Aunque las precipitaciones serán ligeras y de corta duración, no se descarta la presencia de descargas eléctricas, así como rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, que podrían provocar tolvaneras en algunas zonas del estado.

En la región norte del País, el ambiente se mantendrá templado a cálido, mientras que por la tarde en Aguascalientes se prevén condiciones cálidas, sin alcanzar temperaturas extremas como en estados vecinos.