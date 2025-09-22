16.2 C
Aguascalientes
22 septiembre, 2025
Tendencias

Carretera 70 cerrada por accidente

Ejecutan a mujer y la tiran en terracería en Rincón…

Se imponen ciudadanos y evitan poner casinos en Times Square…

Emiliano Aguilar manda mensaje a Ángela y Nodal

Hizo falta presidenta del PJ en arranque de periodo ordinario: Cervantes

Cuestionan descuido de padres tras “juego de secuestro” en Aguascalientes 

Inseguridad y falta de agua, lo que más preocupa en…

Vive la edición 57 de la Feria del Libro Aguascalientes

Entregan parque a vecinos de La Florida, Jesús María

Caifanes cancela Aguascalientes; devolverán entradas

Prevén inicio de semana con lluvias ligeras en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este lunes, Aguascalientes tendrá un día mayormente despejado por la mañana, con ambiente fresco en las primeras horas y condiciones de cielo medio nublado hacia la tarde.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que, debido a un canal de baja presión en el noreste y oriente del País, combinado con el ingreso de aire húmedo del Golfo de México, en la entidad se esperan lluvias aisladas con acumulaciones de entre 0.1 y 5 milímetros.

Aunque las precipitaciones serán ligeras y de corta duración, no se descarta la presencia de descargas eléctricas, así como rachas de viento de entre 30 y 50 kilómetros por hora, que podrían provocar tolvaneras en algunas zonas del estado.

En la región norte del País, el ambiente se mantendrá templado a cálido, mientras que por la tarde en Aguascalientes se prevén condiciones cálidas, sin alcanzar temperaturas extremas como en estados vecinos.