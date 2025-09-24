Prevén impacto económico en Pabellón de Arteaga con nuevo hospital

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- El nuevo hospital de especialidad en traumatología que construye el IMSS en Pabellón de Arteaga no solo ampliará la atención médica en la región, también traerá un beneficio económico para el municipio, afirmó la alcaldesa Lucero Espinoza.

“Es un beneficio también para nosotros. Si lo quieres ver por el área económica, pues yo creo que va a crecer mucho más economía, detonaría toda una zona y no nada más esa zona, yo creo que gente que vaya que dices, ‘Pues no quiero de aquí, vámonos a pasear, vamos a conocer dónde estamos’”.

“Con eso nos damos por bien servidos, que compran la coca, el agua, que lleguen a una casa, si tenemos aquí hoteles”, explicó.

La alcaldesa señaló que el flujo de pacientes y visitantes que atraerá el hospital generará demanda en comercios y servicios locales.

“Exactamente, de hecho eso es lo que estamos trabajando. Yo les digo que tenemos que darle ese confort a la ciudadanía fuera del hospital. Eso nos va a corresponder a nosotros como municipio. Mejora de los servicios”, concluyó.