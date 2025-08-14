Prevén chubascos y rachas de viento en Aguascalientes este jueves

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El estado registrará este jueves intervalos de chubascos con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Por la mañana se espera cielo medio nublado y ambiente fresco a templado, mientras que por la tarde las temperaturas oscilarán de cálidas a calurosas, con cielo nublado y aumento en la probabilidad de lluvia.

El SMN advirtió que las precipitaciones podrían generar encharcamientos, reducción de visibilidad y, en casos extremos, afectaciones en vialidades. Se prevén vientos de componente este de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de hasta 40 kilómetros por hora en la entidad.