Prevén chubascos y posibles granizadas en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este miércoles Aguascalientes registrará intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo informó que durante la mañana se mantendrá un ambiente fresco, mientras que por la tarde las temperaturas serán cálidas a calurosas en el estado, con viento del este de 10 a 20 kilómetros por hora y rachas de 30 a 50 kilómetros por hora.

La Mesa del Norte, donde se ubica Aguascalientes, tendrá condiciones de cielo medio nublado a nublado. En la región, Chihuahua y Durango enfrentarán lluvias muy fuertes, mientras que en San Luis Potosí se esperan precipitaciones fuertes que podrían incrementar niveles de ríos y arroyos, además de provocar deslaves, inundaciones y encharcamientos.

En Coahuila, Nuevo León y Zacatecas, al igual que en Aguascalientes, se prevén chubascos vespertinos con tormentas eléctricas.