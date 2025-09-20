Prevén chubascos y posibles granizadas en Aguascalientes este sábado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes registrará este sábado un clima inestable con probabilidad de lluvias acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

De acuerdo con el pronóstico, la entidad se verá afectada por un canal de baja presión que se extiende sobre el occidente y centro del país, además de la entrada de aire cálido y húmedo proveniente del golfo de México y el océano Pacífico. Estas condiciones propiciarán intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en el estado.

El SMN detalló que durante la mañana se espera un ambiente fresco, mientras que hacia la tarde predominará un clima cálido a caluroso. El cielo se mantendrá de medio nublado a nublado en gran parte del día.

Las lluvias previstas podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, ráfagas de viento de hasta 50 kilómetros por hora y eventual caída de granizo, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos e inundaciones en zonas bajas, así como deslaves en áreas serranas de la región.

En la Mesa del Norte, donde se ubica Aguascalientes, las precipitaciones serán más intensas en Chihuahua, Durango, Nuevo León y San Luis Potosí, aunque también se esperan chubascos en Zacatecas y Coahuila.