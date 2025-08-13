Prevén chubascos y calor moderado este miércoles en Aguascalientes

16 C
Aguascalientes, Ags.- Este miércoles se esperan intervalos de chubascos con acumulaciones de 5 a 25 milímetros en Aguascalientes, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo detalló que, por la mañana, el cielo estará medio nublado y el ambiente será fresco, con temperaturas que irán en aumento hacia la tarde, alcanzando máximas de entre 30 y 35 grados Celsius.

Se prevén vientos del este de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 40 y 60 kilómetros por hora en distintas zonas del estado, lo que podría intensificar la sensación térmica y provocar tolvaneras en áreas abiertas.