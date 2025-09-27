Prevén chubascos y calor moderado en Aguascalientes este sábado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este sábado se prevé un día de contrastes en Aguascalientes, con la presencia de intervalos de chubascos acompañados de descargas eléctricas y un ambiente que variará de fresco en la mañana a cálido por la tarde.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en la entidad se esperan precipitaciones de entre 5 y 25 milímetros, con posibilidad de encharcamientos y visibilidad reducida en zonas urbanas.

La Mesa del Norte presentará condiciones de cielo medio nublado a nublado, con lluvias puntuales muy fuertes en Chihuahua, Durango, Zacatecas y San Luis Potosí, además de lluvias fuertes en Coahuila y Nuevo León. En estas regiones las precipitaciones podrían generar el incremento de niveles en ríos y arroyos, deslaves e inundaciones.

En el caso de Aguascalientes, el ambiente se mantendrá fresco a templado por la mañana, mientras que por la tarde se registrará calor moderado, típico de la temporada.

El viento será de dirección variable con velocidades de 20 a 30 kilómetros por hora y rachas que podrían alcanzar hasta los 45 kilómetros por hora, por lo que se recomienda precaución en carreteras y zonas abiertas.