Prevén chubascos y calor en Aguascalientes este sábado

Aguascalientes
17 septiembre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes registrará este sábado intervalos de chubascos con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, acompañados de cielo medio nublado a nublado, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo detalló que por la mañana se espera ambiente fresco a templado, con posibilidad de bancos de niebla en zonas altas de la entidad y del resto de la región del Bajío. Sin embargo, hacia la tarde las temperaturas aumentarán, alcanzando un ambiente caluroso a muy caluroso.

Las precipitaciones podrían presentarse con descargas eléctricas y rachas de viento, lo que incrementa el riesgo de encharcamientos y reducción de visibilidad en vialidades. Además, las lluvias estarán acompañadas de vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora.