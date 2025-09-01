Prevén chubascos y ambiente cálido este lunes en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes iniciará la semana con intervalos de chubascos y cielo mayormente nublado, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Durante la mañana se espera un ambiente fresco a templado, mientras que por la tarde prevalecerán condiciones cálidas a calurosas. Las lluvias podrían registrarse en forma de chubascos, acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento.

El SMN detalló que los chubascos previstos para la entidad podrían acumular entre 5 y 25 milímetros de agua. Aunque la mayor intensidad de las precipitaciones se concentrará en Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Durango y San Luis Potosí, Aguascalientes no está exento de precipitaciones que podrían ocasionar encharcamientos o complicaciones viales.

En la región de la Mesa del Norte, que incluye a Aguascalientes, se prevé cielo medio nublado a nublado a lo largo del día. También se pronostican vientos del este y noreste de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar los 60 kilómetros por hora.