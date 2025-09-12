Prevén chubascos y ambiente cálido en Aguascalientes este viernes

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La inestabilidad atmosférica mantendrá este viernes condiciones de chubascos en Aguascalientes, acompañados de cielo medio nublado a nublado y ambiente cálido durante la tarde.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, en la región de la Mesa del Norte se esperan bancos de niebla por la mañana en zonas altas, así como temperaturas frescas, mientras que en áreas serranas de Chihuahua y Durango se registrará ambiente frío. Para Aguascalientes, el reporte indica que a lo largo del día predominará un clima templado a cálido, con intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros.

Las precipitaciones podrían estar acompañadas de descargas eléctricas, por lo que se recomienda a la población tomar precauciones en carreteras y vialidades donde se pudieran presentar encharcamientos o reducción en la visibilidad.

En estados vecinos como Chihuahua, Durango y San Luis Potosí, las lluvias podrían alcanzar intensidad fuerte, con riesgo de incremento en los niveles de ríos y arroyos, deslaves e inundaciones. En contraste, en zonas de Coahuila, Nuevo León y San Luis Potosí se anticipan temperaturas máximas que superarán los 35 grados Celsius.

Para el territorio hidrocálido, se prevé que las lluvias se concentren principalmente durante la tarde y noche, con un ambiente que se mantendrá cálido, sin llegar a los extremos de calor de otras entidades de la región.