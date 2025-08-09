Prevén chubascos y ambiente cálido en Aguascalientes este sábado

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes registrará este sábado intervalos de chubascos con acumulaciones de 5 a 25 milímetros, acompañados de descargas eléctricas, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico señala que por la mañana se espera cielo despejado a medio nublado y ambiente fresco, mientras que por la tarde las condiciones cambiarán a medio nublado y nublado, con aumento de nubosidad y posibilidad de lluvias.

La temperatura máxima oscilará entre los 30 y 35 grados Celsius, con ambiente cálido durante la tarde. El viento será de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas menores a 40 kilómetros por hora.