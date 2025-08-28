Prevén chubascos en Aguascalientes

23 C
Aguascalientes
28 agosto, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este jueves se esperan intervalos de chubascos en Aguascalientes, con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros de lluvia, acompañados de descargas eléctricas y posible caída de granizo, informó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El pronóstico indica cielo medio nublado a nublado durante el día, con condiciones que podrían generar encharcamientos en zonas urbanas y un incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Durante la mañana el ambiente será templado, mientras que por la tarde se prevé un clima caluroso en el estado. Además, se esperan rachas de viento de hasta 50 kilómetros por hora, lo que podría ocasionar tolvaneras en algunos puntos del territorio.