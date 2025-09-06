Prevén chubascos en Aguascalientes este sábado

16.1 C
Aguascalientes
6 septiembre, 2025
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Este sábado se esperan condiciones de clima variable en el estado, con cielo de medio nublado a nublado a lo largo del día y la presencia de intervalos de chubascos que podrían acumular entre 5 y 25 milímetros de lluvia, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional.

Las precipitaciones estarán acompañadas de descargas eléctricas y posible caída de granizo en algunas zonas, por lo que las autoridades recomendaron a la población extremar precauciones ante encharcamientos y reducción de visibilidad en vialidades.

Durante la mañana, se prevé un ambiente fresco con bancos de niebla en zonas altas, mientras que hacia la tarde el clima será templado a cálido en gran parte del estado. En las sierras, el ambiente se mantendrá más fresco.

Los vientos en Aguascalientes oscilarán entre los 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas menores a 30 kilómetros por hora, sin riesgo de intensidades mayores como en entidades vecinas.