Prevén chubascos en Aguascalientes este miércoles

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes tendrá un miércoles marcado por chubascos acompañados de descargas eléctricas y rachas de viento, de acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo indicó que se esperan intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en gran parte del centro y noreste del país, incluido Aguascalientes, además de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Zacatecas, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Tlaxcala.

En la región de la Mesa del Norte, donde se ubica Aguascalientes, se prevé cielo medio nublado a nublado durante el día, con lluvias puntuales muy fuertes en Durango y fuertes en Chihuahua.

Para Aguascalientes, el SMN alertó que las lluvias estarán acompañadas de actividad eléctrica y podrían presentarse rachas de viento de 30 a 50 kilómetros por hora, al igual que en Chihuahua, Durango, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí y Zacatecas.