Prevén chubascos en Aguascalientes este miércoles

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes amanecerá este miércoles con cielo medio nublado y ambiente fresco, pero se espera que por la tarde se presenten chubascos acompañados de descargas eléctricas, como parte de las condiciones generadas por un canal de baja presión extendido sobre el interior del país.

De acuerdo con el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional, el sistema interactuará con el ingreso de humedad del océano Pacífico y del golfo de México, lo que ocasionará lluvias de distintas intensidades en gran parte del territorio nacional.

En el caso de Aguascalientes, se prevén intervalos de chubascos con acumulaciones de entre 5 y 25 milímetros, sin descartar actividad eléctrica.

El organismo informó que, además, se espera viento de componente este con velocidades de entre 30 y 40 kilómetros por hora y rachas de hasta 60 kilómetros por hora, lo que podría generar tolvaneras o afectaciones menores en zonas abiertas del estado.