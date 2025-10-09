Prevén chubascos en Aguascalientes este jueves

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Aguascalientes tendrá este jueves condiciones inestables por la presencia de un canal de baja presión sobre la Sierra Madre Occidental y la entrada de humedad proveniente tanto del océano Pacífico como del golfo de México, lo que provocará cielo medio nublado a nublado, chubascos y ráfagas de viento que podrían alcanzar hasta 70 kilómetros por hora.

El Servicio Meteorológico Nacional informó que se esperan intervalos de chubascos de entre 5 y 25 milímetros en el estado, acompañados de descargas eléctricas y posibles encharcamientos en zonas urbanas. Las lluvias se presentarán principalmente por la tarde, con ambiente cálido a caluroso y cielo mayormente nublado.

Durante las primeras horas del día se prevé ambiente fresco, e incluso frío en zonas altas del estado, con bancos de niebla en algunas partes serranas. Hacia la tarde, las temperaturas aumentarán, aunque se mantendrán las condiciones para lluvias dispersas.