Prevén apoyo de Guardia Nacional para seguridad en feria de Pabellón de Arteaga

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- La Feria de la Revolución en esta cabecera municipal que se llevará a cabo del 14 al 23 de noviembre, contará con el respaldo de la Guardia Nacional y corporaciones estatales y municipales para garantizar la seguridad de los asistentes, informó Ricardo Pedroza Álvarez, presidente del Patronato.

“Sí, siempre nos apoya Seguridad Pública, nos apoya Guardia Nacional y el estado y los municipios vecinos que tenemos aquí cerca, siempre nos apoyan para que todo esté muy bien”, señaló.

El organizador destacó que debido a la afluencia de personas se hace indispensable reforzar las medidas de prevención.

La coordinación con los tres niveles de Gobierno, dijo, permitirá que las familias disfruten de manera segura de las actividades artísticas, culturales y comerciales.

Pedroza Álvarez reconoció que la seguridad es un aspecto importante en la organización de la feria, ya que el objetivo es ofrecer un espacio ordenado y confiable.