Prevé SOPMA siga disminución a presupuesto federal para obra

Frida Fonseca

Aguascalientes, Ags.- Previendo que disminución en recursos de la federación para obra pública seguirá siendo menos, se analiza con gobierno estatal proyectos conjuntos, e incluso no se descarta solicitar apoyo al gobierno federal.

Así lo comentó el titular de la la Secretaría de Obras Públicas Municipales (SOPMA), Miguel Ángel Huízar Botello, quien detalló ‘estamos integrando expedientes al Implan para continuar con vialidades, vialidades que como ustedes saben hay algunas que si se encuentran ya muy mal estado que no es necesario ya intervenir más con bacheo sino que ya se requiere de una rehabilitación mayor, que es en el caso de algunas vialidades en el oriente, en el sur y estamos también en coordinación con gobierno del Estado para ver si a ellos algunas obras pueden tomarlas sobre todo por los importes que representan’.

Reconoció pues ‘el IMPLAN lo contempla en la reuniones con planeación del Estado y ya vemos de cuánto es la inversión y se van viendo hacia donde’, adelantando que se incluso algunas obras ‘podría ser conjunta también; una parte de ellos, una parte nosotros o bien, pero si requiere ya’, incluso incluyendo al empresariado.

De lo cual añadió ‘sí también puede ser otro esquema la obra por cooperación o por participación también, la última vez que se intervino ciudad industrial también fue por tripartita, fue la Federación, fue el Estado y fue el municipio, también se puede contemplar este esquema’.

Aunque a decir del funcionario, ‘pero bueno lo vemos un poquito complicado porque la Federación pues cada vez recorta más el presupuesto hacia los estados y municipios, cosa que vemos un poquito publicada que la Federación pueda aportar, vamos a insistir verdad, vamos a insistir que sea también por la vía Federal pero si no es así pues tenemos que entrar nosotros’.

Sobre lo que se podría detener la obra pública por las elecciones y los recortes finalmente dijo ‘si bueno, como ya les comentaba sí cada vez es menos lo recursos federales para los municipios y estados, entonces pues cada vez se complica más la cuestión de las obras, y del presupuesto para las obras de este tipo verdad, sobre y bueno pues esperemos que podamos en el primer semestre ejecutar la mayor cantidad de obras para pues tenerlas listas antes de qué concluya la administración’.