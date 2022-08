Prevé Guajardo un escenario económico complicado por efectos de la inflación 

Redacción

Aguascalientes, Ags.-El ex secretario de Economía en el sexenio de Peña Nieto y diputado federal, Idelfonso Guajardo, adelantó de un panorama económico complicado para el país, empujado principalmente por los efectos de la inflación.

Durante ponencia con lo sectores productivos de Aguascalientes, expuso que se conjugaron factores como la guerra entre Rusia y Ucrania y el conflicto entre China y Estados Unidos que están afectando a la economía mundial y efectos inflacionarios a los que México no escapa.

Por desgracia los impactos de la inflación están pegando más a la población que está viendo un aumento de la canasta básica de manera desproporcionada a tal grado de que está creciendo el número de personas a las que no les alcanza ya para adquirir para comprar lo básico, lamentó.

“Estamos en un dilema serio porque está inflación que tenemos de más del 8% ha comenzado ya a tocar a los bolsillos de la población”, expuso.

Por desgracia la inflación llega en un momento en donde no hay crecimiento en el país y el impacto puede ser grave, advirtió el especialista.

Por último consideró como incorrecto de parte del gobierno federal amagar con salirse del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, lo cuál sería altamente riesgosos por la dependencia comercial que se tiene con los vecinos del norte.