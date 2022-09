Pretensioso asegurar que bajaremos índices de suicidios en la capital de Aguascalientes: Grijalva

Gilberto Valadez

Aguascalientes, ags.- El recién estrenado Instituto Municipal de Salud Mental (Imasam) se enfocará a la atención para personas de todos los sectores, pero con un enfoque especial a las relaciones familiares, adelantó Héctor Grijalva Tamayo, quien estará al frente de la dependencia.

“Vamos a implementar mucho la terapia de pareja, pues está muy descuidada. Porque naturalmente quienes vienen acompañando a los niños son las mamás, los papás tienen la justificación de que están trabajando y que a esa hora no van, pero ya dijimos que se tendrá atención las 24 horas y se puede dar esa atención”, mencionó.

Entrevistado antes de la inauguración del aforo, Grijalva Tamayo precisó que el Imasam contará con un equipo de 45 psicólogos en diversas especialidades y que estarán dando servicio las 24 horas, mediante dos especialistas que se rolarán en los turnos; reconociendo de paso la problemática del suicidio en la entidad, de forma particular en la ciudad capital.

“El suicidio es multicausal, no se puede decir que es por un solo punto. La problemática social mundial, nacional y local se ha hecho más compleja. La ciudad de Aguascalientes tiene 800 mil habitantes, no es fácil convivir entre tanta gente, de tantos niveles socioeconómicos. Nuestra función no es mejorarles su condición económica, sino mejorar la manera en que viven su vida. Que sean más felices”, subrayó.

– ¿Se podrá bajar la tasa de suicidios en el municipio capital?

– Sería muy soberbio asegurar que sí y no me atrevo a decirlo. Yo estuve antes en el Centro Agua Clara, donde implementamos medidas que sabíamos que funcionaban y es lo que vamos a hacer acá. Pero sería muy pretencioso decirlo y no es así, vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo.

La obra municipal fue edificada en las instalaciones de un antiguo Centro de Desarrollo Comunitario Línea Verde, en el fraccionamiento Mujeres Ilustres, y que era de carácter federal.