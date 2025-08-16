Pretenden en Aguascalientes que motos salgan plaqueadas desde que se compran 

Raúl Muñoz

Aguascalientes, Ags.- El Municipio capital busca que las motocicletas se entreguen con placas desde el momento de su compra, a fin de evitar que sean utilizadas para cometer ilícitos.

Gonzalo Pérez Zúñiga, secretario de Seguridad Pública municipal, indicó que este tipo de vehículos son comúnmente empleados para actividades delictivas, por lo que se pretende que salgan de las agencias con registro oficial.

“Un tema muy importante que son las motocicletas, que son normalmente utilizadas para algún tipo de ilícito y, sobre todo, estamos promoviendo que también se sumen con nosotros, por ejemplo, las tiendas departamentales, que son las que más proveen este tipo de motocicletas, para que dichos vehículos ya salgan también plaqueados”, expuso.

Señaló que actualmente cualquier persona puede adquirir una motocicleta sin placas y que la información que algunos vendedores proporcionan, sobre que es posible circular hasta un mes sin ellas, es falsa.

“La mala información que le dan, que puede circular hasta un mes sin placas, es totalmente errónea”, enfatizó.

De acuerdo con Pérez Zúñiga, ya se han tenido acercamientos previos para coordinar acciones con el Gobierno estatal, que es el encargado de emitir las placas, y con las empresas que comercializan este tipo de unidades.

“Precisamente se está trabajando en esto, ya se había trabajado con antelación algunos puntos, pero sí sería firmar este tipo de convenios, sobre todo con el estado, que se encarga de emitir las placas, para que ya cualquier vehículo que salga de estas tiendas que ya salga con algún tipo de placa y la documentación que tenemos”, explicó.

El funcionario insistió en que el objetivo es tener identificadas las motocicletas desde el inicio de su circulación para evitar que se utilicen de forma indebida.”Exactamente, para tener identificado y no sean utilizadas de manera errónea para cometer algún ilícito”, concluyó.