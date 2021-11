Presupuesto debe atender temas prioritarios y dejar caprichos de lado: Jiménez

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Diputada Federal por Aguascalientes Tere Jiménez, hizo un fuerte llamado a los Legisladores para que el Presupuesto de Egresos de 2022 permita atender los temas que son prioritarios para el bienestar de las y los mexicanos.

“El presupuesto propuesto por el ejecutivo federal nos pide acciones muy concretas. Nos están pidiendo, que con el falso argumento de la austeridad republicana queden desprotegidos temas que son de vital importancia para las familias como son la seguridad, la salud, la educación y el empleo”.

Indicó que a consecuencia de las malas decisiones que se han tomado desde el inicio de esta administración Federal el sistema de salud está al borde del colapso; el campo está en su peor momento de abandono, las mujeres viven más inseguras que nunca y ahora sin medicamentos para enfermedades catastróficas.

Señaló que estamos en un momento decisivo de la historia en el que solo hay dos clases de los Legisladores: los que quieren quitar la dignidad a las personas y los que quieren que haya trabajo, medicamentos, seguridad, empleo, salud y oportunidades para todas y todos.

“Que no digan que no hay dinero, lo dije una vez y lo repito hoy más fuerte: el Tren Maya, el Aeropuerto de Santa Lucía y la refinería de dos bocas no son urgentes ni prioritarios. Lo que sí es urgente y prioritario es que haya comida en la mesa de los mexicanos, que haya vacunas y quimioterapias, que haya seguridad, que haya trabajo e inversión”.

“Hoy podemos pelear por México, hoy podemos cambiar el rumbo. Cuando llegamos a este Congreso juramos lealtad a México, hoy es el día y si no, que la nación se los demande”.