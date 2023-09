Presupuesto de 159 millones al IEE le garantizará su autonomía, considera PRD

Gilberto Valadez

Aguascalientes.- Viable la propuesta de 159 millones que presupuestó el Instituto Estatal Electoral (IEE) para el año siguiente cuando se tendrán votaciones para alcaldías y diputaciones locales, afirmó Emmanuel Sánchez Nájera, presidente de la comisión de Asuntos Electorales del Congreso,

“Ojalá y pueda caminar. He podido platicar con la consejera presidenta (Beatriz Jiménez) y con algunos consejeros estatales. Con esos recursos se podrá garantizar la solvencia económica del instituto y no tenga que depender del gobierno en turno. No podemos permitir que el organismo electoral dependa del capricho de un gobierno estatal y lo he sostenido, no de ahora, sino desde que llegué aquí, por lo que ese presupuesto no está fuera de la realidad”, apuntó en entrevista.

Sánchez Nájera argumentó que dentro de las justificaciones económicas que ha planteado el IEE se encuentra finalizar el proyecto de gestión en el Programa de Resultados Electorales Preliminares (PREP), cuya contratación genera importantes erogaciones económicas al gasto público, además de no depender de instancias oficiales para el mismo traslado de los paquetes electorales.

“En elecciones anteriores para llevar y custodiar las boletas de la ciudadanía, se le pedía al gobierno del estado que les facilitara vehículos y la logística necesaria para cumplir con esa función. Sin embargo, se puede prestar a malas interpretaciones el hecho que el gobierno tenga que proveer vehículos y ahora lo que ellos buscan es garantizar la propia autonomía del instituto y en eso estamos de acuerdo”, recalcó.

El diputado por el PRD adelantó que se buscará una próxima reunión de integrantes de la comisión de Asuntos Electorales con consejeros del IEE.

En las votaciones de 2024 se renovarán once presidencias municipales y 27 curules del Congreso del Estado.