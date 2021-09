Presupuesto 2022 para Aguascalientes será austero: Magallanes 

Redacción

Aguascalientes, Ags.- Estima el secretario de finanzas Carlos Magallanes García un presupuesto austero para el 2022, incluso por debajo de la inflación.

-¿De cuánto sería más o menos el presupuesto?

-Pues el año pasado fue de 25 mil millones, entonces cuando mucho va a tener un incremento del 3% por debajo de la inflación, adelantó.

Magallanes García expuso que dentro del paquete económico no se contemplan nuevos impuestos, ni cargas especiales para los contribuyentes.

-¿Entonces no habrá es un hecho?

-No, no habrá porque entendemos la situación económica de la población y pues no hay las condiciones para ello.

Al final el tesorero estatal subrayó que más allá de los aumentos por la propia inflación no se prevén alzas especiales en ninguno de los rubros.