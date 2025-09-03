23.2 C
Aguascalientes
3 septiembre, 2025
Tendencias

Checa el Programa General para las Fiestas Patrias

Extrañan al capibara; caen visitas al parque Hidalgo en Aguascalientes

Advierte Conagua por más lluvias en Aguascalientes para los siguientes…

Pacientes renales de Aguascalientes ganan amparo contra construcción de clínica…

Reconoce Pinzón que estafa Ponzi influirá en elecciones de la…

Inicia proceso de transmisión voluntaria de derechos de concesiones en…

#ALMOMENTO: (Video) Se deslava cerro sobre la carretera Aguascalientes a…

(Video) Rescatan a levantado y detienen a 5 en Pabellón…

Que ya no van a correr al PRI de su…

Detienen a Ricardo por quemar árboles en Aguascalientes

Presume ISSEA de una disminución significativa en casos de dengue en Aguascalientes

Redacción 

Aguascalientes, Ags.-Disminuyen los casos de dengue de manera significativa en el estado de Aguascalientes.

De más de mil que se tenían en el mismo periodo del 2024 en estos momentos el registro oficial es de apenas 15, informó el titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Rubén Galaviz Tristán.

El galeno refirió que el 92 por ciento de los casos se concentra en la capital, así habló de que se ha venido trabajando con acciones de nebulización y campañas de deschatarrización en las 8 colonias que han sido más impactadas por el misquito.

Inclusive habló de la llegada de mosquitas estériles traídas de Yucatán, asunto que se está trabajando con un laboratorio privado para el control biológico del mosquito.