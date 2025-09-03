Presume ISSEA de una disminución significativa en casos de dengue en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Disminuyen los casos de dengue de manera significativa en el estado de Aguascalientes.

De más de mil que se tenían en el mismo periodo del 2024 en estos momentos el registro oficial es de apenas 15, informó el titular del Instituto de los Servicios de Salud del Estado de Aguascalientes (ISSEA), Rubén Galaviz Tristán.

El galeno refirió que el 92 por ciento de los casos se concentra en la capital, así habló de que se ha venido trabajando con acciones de nebulización y campañas de deschatarrización en las 8 colonias que han sido más impactadas por el misquito.

Inclusive habló de la llegada de mosquitas estériles traídas de Yucatán, asunto que se está trabajando con un laboratorio privado para el control biológico del mosquito.