Presume Guardia Sanitaria recaudación de más de 400 mp en septiembre

Redacción

Aguascalientes, Ags.-Durante el mes de septiembre la Guardia Sanitaria recaudó 400 mil pesos en multas por no actuar con los protocolos de salud.

El titular de esta corporación, Octavio Jiménez Macías indicó que fueron alrededor de 5 establecimientos los que en promedio se sancionaron en dicho mes.

Abundó que principalmente se trató de giros de alimentos, bares, así como negocios comerciales.

El funcionario estatal reconoció que ha existido un relajamiento en las medidas protocolarias por parte de los establecimientos, sin embargo recordó que lo decretos en materia de salud aún está vigentes y por ello las sanciones que se les aplicó.

“Tenemos de todo, pero principalmente a los giros de alimentos y comerciales hemos estado pegándoles muy duro y ojalá que deberas se entienda y no bajen la guardia porque la emergencia no ha pasado”, concluyó.