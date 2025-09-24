Presume Adán Augusto respaldo pese a caso Bermúdez

27 C
Aguascalientes
24 septiembre, 2025
Redacción

En medio de la detención de su ex Secretario de Seguridad, Hernán Bermúdez Requena, el senador Adán Augusto López Hernández afirmó que cuenta con el respaldo de “millones de mexicanos” y rechazó las versiones que lo relacionan con las gestiones atribuidas a su ex colaborador.

Bermúdez, hoy preso en el Penal del Altiplano, aparece en un expediente donde se asegura que negoció acuerdos para garantizar la tranquilidad en Tabasco al inicio del gobierno de López Hernández. El senador negó tales señalamientos.

“Ninguno de los que estamos aquí podemos saber qué contiene el expediente de esas averiguaciones, porque las carpetas están obligadas a guardar la secrecía de la investigación”, dijo.

El legislador consideró que la información difundida es imprecisa. “A esa filtración, yo respondo que es inexacto hasta en los tiempos, porque cómo le voy a pedir yo, siendo candidato electo, pues las elecciones en Tabasco siempre transcurren en paz”, sostuvo.

Cuestionado sobre si conserva el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, respondió: “Yo creo que tengo el respaldo de muchos millones de mexicanos que somos parte del movimiento”.

Reconoció que no ha conversado con el ex Presidente sobre el caso: “No, no hemos conversado”.

Finalmente, López Hernández señaló que, en caso de ser requerido, acudiría a rendir declaración ante la Fiscalía General de la República o la de Tabasco.