Préstamos sin intereses: cómo funciona esta alternativa para nuevos usuarios en México

En contextos donde los imprevistos financieros pueden presentarse en cualquier momento, contar con soluciones de liquidez rápidas se vuelve cada vez más necesario. En los últimos años, los préstamos en línea han ganado terreno como una herramienta práctica y accesible, especialmente para quienes buscan procesos ágiles sin trámites complicados.

Una modalidad que empieza a ganar popularidad es la de los préstamos sin intereses para nuevos usuarios, como el que ofrece la plataforma Moneyman. Este tipo de productos permite acceder a un monto inicial sin pagar cargos extra, siempre que se cumpla con el plazo de devolución establecido.

Un préstamo sin intereses es, literalmente, eso: un monto de dinero que se entrega al usuario bajo el compromiso de devolver exactamente lo mismo, sin pagar comisiones, tasas ni recargos.

Este tipo de préstamos suelen estar disponibles exclusivamente para quienes utilizan por primera vez la plataforma. La lógica detrás de esta oferta no es filantrópica: es una estrategia de adquisición. La empresa asume ese costo inicial para que el usuario pruebe el servicio sin riesgo y, eventualmente, regrese para solicitar nuevos préstamos con condiciones comerciales normales.

¿Qué condiciones hay que cumplir?

En general, los requisitos mínimos incluyen:

Tener más de 18 años

Contar con una cuenta bancaria personal

Presentar una identificación oficial vigente

Tener correo electrónico y número celular activos



El proceso es 100 % digital, sin filas, sucursales ni documentos físicos. La validación y aprobación se realiza en línea, en cuestión de minutos.

¿Cuánto dinero prestan y en qué plazos?

Los montos disponibles para nuevos usuarios suelen ser modestos: entre $1,000 y $4,000 pesos mexicanos, dependiendo de la plataforma y el perfil del solicitante.

En cuanto a los plazos, van desde 7 hasta 30 días. Estos productos están pensados para resolver emergencias financieras puntuales o desajustes de corto plazo.

Un detalle clave: no hay penalización por pagar antes, ni por hacer abonos parciales. Esa flexibilidad es una de las razones por las que este modelo está ganando terreno.

¿Qué pasa después del primer préstamo?

El beneficio de “0 % interés” aplica solo una vez. Si el usuario cumple con el pago en tiempo y forma, suele quedar habilitado para solicitar montos mayores en futuras ocasiones. Pero a partir del segundo préstamo, las condiciones cambian: ya se aplican tasas de interés, que varían según el monto, el plazo y el perfil crediticio del usuario.

¿Es confiable?

Sí, siempre que se utilicen plataformas reguladas o con buena reputación. Es importante revisar:

Términos y condiciones completos

Políticas de privacidad y tratamiento de datos

Canales de contacto y atención al cliente



En México, algunas fintech como Moneyman ofrecen este tipo de préstamos a nuevos usuarios, con condiciones claras desde el inicio.