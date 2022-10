Presidente del TLE pide a Márquez darle vuelta a la página

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Salvador Hernández Gallegos, presidente magistrado del Tribunal Local Electoral (TLE), descartó responder a señalamientos de la senadora Martha Márquez Alvarado, quien desde la Cámara Alta demandó su renuncia tras argumentar que influyó en el pasado proceso por la gubernatura.

“Yo la respeto, respeto a todas las instituciones, a los poderes y tenemos que entender que somos órganos autónomos. Jamás he respondido y no responderé a ninguna situación. No es mi estilo, en el tribunal nos dedicamos a trabajar”, resumió en entrevista.

– ¿Ya que supere esto?

– Creo que sí, pues ya incluso terminó el proceso electoral en todas sus etapas. Hay que darle vuelta a la página y continuar los trabajos que vienen.

La polémica entre el magistrado y la senadora viene desde el cierre de la campaña electoral por la gubernatura en donde Márquez Alvarado compitió por la coalición PT-PVEM, pero a días de las votaciones declinó a favor de Morena. Hernández Gallegos emitió comentarios en contra de la aspirante quien a su vez lo demandó por presunta violencia de género, misma que no procedió.

Aunque Márquez recién pidió su renuncia en la Cámara Alta, el presidente del TLE aclaró que se ha buscado mantener el cumplimiento de las funciones, al igual que quienes integran el organismo electoral. “El trabajo que hice en tribuna fue la discusión de una sentencia y donde damos puntos de vista, pero no quiere decir que ofendamos a nadie. Un servidor y quienes integramos el tribunal nos dedicamos a trabajar y sacar las cosas que se nos encomiendan”.