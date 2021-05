Presidente del Senado asegura que Cabeza de Vaca sigue con fuero

Redacción

Ciudad de México.-Priva la confusión y ahora desde el senado aseguran que el gobernador de Tamaulipas sigue con fuero.

El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Eduardo Ramírez, aseguró que el Gobernador Francisco García Cabeza de Vaca aún tiene fuero y no hay alguna orden de aprehensión en sus contra, por lo que rechazó iniciar el proceso de desaparición de poderes en Tamaulipas.

Entrevistado por Carlos Loret de Mola para W Radio, el morenista opinó que el Senado no puede prestarse a una “situación política electoral”.

“Tiene fuero el Gobernador de Tamaulipas, no tiene orden de aprehensión, no podemos prestarnos a una situación política electoral”, aseguró.

Eduardo Ramírez hizo esta declaración un día después de que Ricardo Monreal Ávila, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, aseguró que existen elementos suficientes para que se inicie un proceso de declaratoria de desaparición de poderes en el estado de Tamaulipas, proceso al que se opusieron los grupos parlamentarios del PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano en pronunciamientos por separado.

Fue Monreal Ávila y el Diputado morenista Ignacio Mier Velazco quienes anunciaron el miércoles que existe una orden de aprehensión contra García Cabeza de Vaca por por los delitos de lavado de dinero y delincuencia organizada.

Sin embargo, el Senador Eduardo Ramírez insistió que la orden de aprehensión no está confirmada.

“No es real la orden de aprehensión, puede ser que exista, pero visiblemente no está la orden de aprehensión. ¿Dónde está la orden de aprehensión? El Gobernador sigue estando al frente del Poder Ejecutivo, puede que esté escondido o no, pero no puede haber una desaparición de poderes”, dijo esta tarde durante la entrevista.

El morenista insistió en el tema: “Jurídicamente no hay una orden de aprehensión, existe una ficha roja que emitió la Fiscalía General de la República para la búsqueda, pero ojo aquí, si cualquier país del mundo que pudiera ejecutar esa ficha roja y traerlo a México, no existe una orden de aprehensión”.

El Senador alertó sobre la “grave crisis constitucional” que se enfrentaría si se utilizan las instituciones para la que calificó como una “persecución política”.

“Somos los encargados del Pacto Federal en el Senado, no podemos violentarlo, no podemos prestarnos incluso a una situación político-electoral que afortunadamente ya se acaba el primer domingo de junio”, expuso.

Tanto García Cabeza de Vaca como los gobernadores del PAN aseguran que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ya ratificó que el fuero del mandatario tamaulipeco sigue vigente, pero el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador ha pedido que los ministros aclaren la situación.

Con información de Sin Ebargo