“Presidente del CCE no tiene hijas o no tiene…”: Natzielly﻿

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- Natzielly Rodríguez Calzada, presidenta de la diputación permanente en el Congreso del Estado, arremetió en contra del dirigente local del Consejo Coordinador Empresarial (CCE) Pedro Gutiérrez Romo, quien minimizó el paro nacional de mujeres para el 9 de marzo, al cual tachó de “argüendito”.

“Sin comentarios, la verdad es que me parece muy lamentable la posición del señor. Seguramente no tiene hijas o no tiene… (risas). Sin comentarios”, apuntó la legisladora por Morena en entrevista colectiva.

Gutiérrez Romo había cuestionado de forma abierta la movilización del próximo 9 de marzo en donde mujeres de diferentes estratos sociales y corrientes políticas han llamado a una huelga general en todo el país, manifestando que “denigra” al movimiento.

Las declaraciones incluso fueron retomadas por medios nacionales. Posteriormente el dirigente del CCE ofreció disculpas públicas.

Rodríguez Calzada indicó que si bien la postura del líder del CCE no representan al empresariado en general de Aguascalientes, es cuestionable que se intente minimizar un movimiento de alcance nacional.

“No lo compartimos y lo invitamos a que sea empático con la causa de las mujeres y sinceramente espero que no tenga hijas que puedan violentar porque entonces no haría un cometario así, totalmente misógino”, subrayó.

La legisladora de Morena apuntó que el movimiento del 9 de marzo responde a un “hartazgo” en contra de los tres niveles de gobierno, por la falta de respuesta a la violencia de género en contra de la mujer.