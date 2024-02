Presidenta del TEPJF llama a políticos a respetar marco legal de la elección 

Redacción

Monterrey, Nuevo León.- La magistrada presidenta del Tribunal Electoral, Mónica Soto Fregoso, convocó a la ciudadanía a votar el 2 de junio con la certeza de que su voto será protegido

La magistrada presidenta del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Mónica Aralí Soto Fregoso, hizo un llamado a las actoras y actores políticos, así como a la ciudadanía en general, para que se conduzcan con pleno respeto a la ley, a la Constitución y a los principios que rigen la democracia durante este periodo electoral.



“Mexicanas y mexicanos, salgan a votar con la tranquilidad que les da la fortaleza de las instituciones de la democracia mexicana que hemos construido todas y todos”, expresó durante la sesión solemne en que se rindió el informe de labores 2022-2023 de la Sala Regional Monterrey del TEPJF.



El máximo órgano jurisdiccional en materia electoral garantiza que se habrá de proteger su decisión, agregó. “El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación no organiza las elecciones, no cuenta los votos, pero sí garantiza que cada uno de ellos se haya expresado en forma libre y autónoma, eso sí es una garantía que este Tribunal les puede dar”, sostuvo.



El magistrado de la Sala Superior Felipe Alfredo Fuentes Barrera expresó que la ciudadanía debe saber que el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación está unido y fuerte de cara a lo que viene y, gracias al alto nivel de profesionalismo de sus integrantes, permitirá llegar “al puerto de la democracia rica, al puerto de la democracia deliberativa, al puerto de un mejor sistema para México”.



Este proceso electoral es histórico por sus dimensiones y depende de quienes integran el TEPJF hacerlo histórico también por sus resoluciones. En ese sentido, refirió su responsabilidad de garantizar que la contienda electoral se ajuste a la legalidad y a los estándares democráticos que demanda el orden jurídico, y reconoció que le corresponde a esta institución sentar confianza ciudadana, la cual —detalló— sólo se construye con imparcialidad, independencia y autonomía.



Adelantó que se tiene previsto que lleguen unos 18 mil asuntos a la Sala Superior y las salas regionales durante la contienda electoral. Dijo que, desde el 7 de septiembre, en que inició el proceso electoral federal, el TEPJF ha recibido cerca de cuatro mil asuntos, de los cuales ya resolvió tres mil 700.



Al rendir su informe, la magistrada presidenta de la Sala Regional Monterrey, Claudia Valle Aguilasocho, sostuvo que la ciudadanía puede estar segura de que en la contienda electoral, en la que se disputarán 3 mil 742 cargos federales y locales de la segunda circunscripción, esta sala y en general el TEPJF actuarán con independencia e imparcialidad.



“Desde el rol que tenemos como catalizadores de las tensiones propias de la contienda, abonaremos al orden y a la paz social, en unidad”, expresó. En ese sentido, agregó, es importante que la ciudadanía sepa que el blindaje jurídico de la actuación de un tribunal lo dan los argumentos de sus sentencias.



Afirmó que la Sala Regional Monterrey tiene como misión abonar a la certeza jurídica, y en razón de ello, se ha enfocado en que la justicia que imparte se blinde a sí misma. “Estamos listos, estamos listas, para afrontar los retos que implique el ingreso de los medios de impugnación relacionados con las elecciones en cita”, declaró.



Al referir el trabajo jurisdiccional realizado, destacó que del 1 de noviembre de 2022 al 31 de octubre de 2023 se resolvieron 564 medios de impugnación, de los cuales 540 estaban concluidos y solo 24 se encontraban en trámite. La mayoría de los asuntos provino de decisiones tomadas por autoridades electorales de Guanajuato y Aguascalientes, seguidos por Nuevo León, Coahuila y San Luis Potosí. El menor número de casos ocurrieron en Tamaulipas, Querétaro y Zacatecas. Todas esas entidades conforman la segunda circunscripción electoral.



La magistrada Valle Aguilasocho advirtió que por segundo año consecutivo se dio un incremento relevante de los juicios en que se reclamó la comisión de Violencia Política por Razón de Género, particularmente cometida en el ejercicio de cargos municipales.



“Hoy, a casi 10 años de la reforma que tipificó la violencia política y la violencia política por razón de género, vemos que el modelo de sanción es insuficiente para generar un cambio cultural. Lo anterior nos debe convocar a una profunda reflexión sobre la urgencia de acciones que lleven a la prevención y a la concientización generacional, sobre la igualdad entre todos y todas”, aseveró. La política y la forma de hacer política puede y debe prescindir de la violencia de género, añadió.



Asimismo, destacó que la Sala Regional Monterrey ha resuelto los asuntos en 14.5 días en promedio, y en algunos casos incluso en un día. Además, el 92.7 por ciento de sus sentencias se decidieron por unanimidad.



Agregó que en 2023 se autorizó un presupuesto menor a 18.48 por ciento respecto al de 2022, y al final del periodo se generaron ahorros del 9.66 por ciento.



En el informe estuvieron presentes el magistrado Ernesto Camacho Ochoa y la magistrada en funciones Elena Ponce Aguilar, integrantes de la Sala Regional Monterrey, así como ex magistrados de esa instancia jurisdiccional.