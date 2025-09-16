Presidenta Claudia Sheinbaum encabeza ceremonia del Grito de Independencia

Redacción

Claudia Sheinbaum Pardo se convirtió este 16 de septiembre en la primera mujer en 215 años en encabezar la ceremonia del Grito de Independencia como Presidenta de México y Comandanta Suprema de las Fuerzas Armadas.

Ante unas 280 mil personas reunidas en el Zócalo capitalino, la mandataria ondeó la bandera nacional desde el balcón de Palacio Nacional y exclamó: “¡Vivan las heroínas anónimas! ¡Vivan las mujeres indígenas! ¡Vivan nuestras hermanas y hermanos migrantes! ¡Viva la dignidad del pueblo de México! ¡Viva México libre, independiente y soberano!”.

Sheinbaum destacó a figuras históricas como Miguel Hidalgo, José María Morelos, Josefa Ortiz Téllez-Girón, Vicente Guerrero y Leona Vicario, además de reivindicar la memoria de mujeres que han sido invisibilizadas en la narrativa oficial.

La bandera le fue entregada por primera vez en la historia por una escolta integrada únicamente por mujeres militares del Heroico Colegio Militar, encabezada por la teniente Jennifer Samantha Torres Jiménez.

En un hecho inédito, la Presidenta también montó una Guardia de Honor frente al retrato de Leona Vicario en la Galería de los Presidentes de Palacio Nacional. La obra, incorporada recientemente, es el primer cuadro de una mujer en ocupar un lugar en la galería principal.

La ceremonia culminó con un espectáculo de fuegos artificiales que iluminó la Plaza de la Constitución y con presentaciones musicales de la Arrolladora Banda El Limón, Alejandra Ávalos y Legado de Grandeza, que pusieron ambiente festivo a la histórica noche patria.