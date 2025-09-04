Preside Leo Montañez jornada de salud visual

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La mañana de este jueves, el presidente municipal de Aguascalientes, Leo Montañez presidió la jornada de salud visual en beneficio de los alumnos y maestros del CECYTEA, plantel Ferrocarriles.

A través del programa Ojo con tus Ojos, se realizan exámenes de la vista gratuitos y quién así lo requiera, tendrá acceso a lentes graduados de bajo costo.

Leo Montañez destacó la importancia de acercar estos servicios a los estudiantes a quienes alentó a seguir preparándose académicamente para impactar de forma positiva su vida personal y profesional, así como elevar su calidad de vida.

Acompañaron al presidente municipal en este evento la regidora Martha González Estrada, Christian Gutiérrez Márquez, titular de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesom), Miguel Ángel Muñoz, director de programas sociales de la Sedesom y el director del plantel, Víctor Guerrero Sabás.