Presentará Emanuelle Nájera proyecto de Internet gratuito para el oriente de la ciudad

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En vísperas de presentar su proyecto de Internet gratuito para el oriente de la ciudad, Emanuelle Sánchez Nájera, candidato a diputado local por el Distrito XVI por la Coalición Por Aguascalientes, comentó que no había nada más caro que una infancia con rezago educativo y es negligente que hasta el momento las autoridades a nivel nacional no lo esté atendiendo.

“Hay quienes me han cuestionado que es una utopía, que el Internet gratuito sería caro, más allá de que se presentarán estrategias concretas, a quienes cuestionan les respondo que lo más costoso es que nuestras hijas e hijos no puedan tener las mismas oportunidades en el futuro porque no tuvieron Internet”.

El perredista Emanuelle Sánchez Nájera dará a conocer un proyecto para que nadie en el oriente se quede sin Internet, en una zona donde la cobertura apenas alcanza a la mitad de las niñas y niños en educación básica.