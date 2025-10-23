Presentará Aurora Jiménez su Tercer Informe del DIF Estatal

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La presidenta del Sistema DIF Estatal, Aurora Jiménez Esquivel, presentará su Tercer Informe de Actividades el miércoles 29 de octubre de 2025, a las 18:00 horas, en el Museo Descubre, donde dará a conocer los principales logros y acciones en favor de los sectores más vulnerables de Aguascalientes.

Jiménez Esquivel destacó que detrás de cada cifra hay una historia de vida y una familia que recibió apoyo para mejorar su calidad de vida. Recordó que el DIF Estatal es el rostro humano y sensible de la administración, una institución cercana y con las puertas abiertas a quien más lo necesita.

Entre los avances que se presentarán, resaltan la construcción y rehabilitación de espacios como el Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes, el centro de acogimiento Casa Adolescentes Mujeres y el Centro de Convivencia Casa Libertad, proyectos prioritarios para la gobernadora Tere Jiménez y para el DIF.

Asimismo, subrayó el trabajo conjunto con la sociedad civil y la iniciativa privada para impulsar programas que combatan la desigualdad social y den impulso a las familias del estado.

Finalmente, agradeció la confianza de la ciudadanía y el compromiso del personal del DIF Estatal, invitando a la población a seguir la transmisión del informe a través de las redes sociales del DIF Estatal y del Gobierno del Estado.