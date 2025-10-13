Presentan programa del “Festival de Festivales”

23 C
Redacción

Aguascalientes, Ags.- Municipio de Aguascalientes invita a disfrutar de una amplia gama de eventos del «Festival de Festivales», que se llevan a cabo en conmemoración del 450 Aniversario de la Fundación de la Ciudad de Aguascalientes, a través de los cuales público de todas las edades reafirmará su identidad cultural y sentido de pertenencia a esta gran ciudad.

Durante las primeras semanas de octubre se llevaron a cabo el Festival de Barrios y el Festival del Bolero, y a partir de este 13 de octubre arrancan en el centro de la ciudad las siguientes propuestas:

  • Festival por las Infancias
  • Festival de Música de Concierto
  • Festival de Teatro en la Ciudad
  • Festival de Músicas Alternativas y de Vanguardia
  • Festival de Cine Andino
  • Festival Internacional de Títeres
  • Festival de Gráfica Urbana
  • Festival Literario
  • Festival de Danza
  • Festival de Cantautoras y Cantautores
  • Festival de Cine Iberoamericano

Cada uno de estos encuentros ofrecerá una programación diversa, con actividades gratuitas para todo el público, buscando fomentar la participación ciudadana, el disfrute artístico y el fortalecimiento de la identidad cultural de Aguascalientes.

El director del Instituto Municipal Aguascalentense para la Cultura (IMAC), Iván Sánchez Nájera, destacó la importancia de esta celebración y el trabajo conjunto de las y los artistas locales:

“Este Festival de Festivales es una muestra del talento, la diversidad y la riqueza cultural que tiene Aguascalientes. Queremos que las y los ciudadanos se sientan parte de esta gran fiesta, que disfruten de cada propuesta y que juntos celebremos los 450 años de nuestra ciudad a través del arte y la cultura.”

Durante la presentación en la que se contó con la participación del director del Instituto Cultural de Aguascalientes, Alejandro Vázquez Zúñiga, se destacó que este magno encuentro reunirá a artistas locales, nacionales e internacionales, consolidando a Aguascalientes como un referente cultural a nivel nacional.

Con esta iniciativa, el Municipio de Aguascalientes refrenda su compromiso con la promoción del arte, la cultura y el talento local, invitando a la ciudadanía a disfrutar de esta gran fiesta que llenará la ciudad de música, teatro, cine, literatura, danza y creatividad.

La síndica Procuradora, Yadira Azucena Salas Aguilar y la regidora presidenta de la Comisión de Cultura en el Ayuntamiento de Aguascalientes, Cindy Ruvalcaba de Loera, reiteraron el respaldo hacia las acciones de promoción de la cultura e  nvitaron a consultar a detalle la programación en https://imac.gob.mx/450aniversario/