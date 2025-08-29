Presentan programa con más de 50 actividades culturales en la Feria Universitaria

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Feria Universitaria de la Universidad Autónoma de Aguascalientes no solo es un espacio para mostrar el talento académico, científico y emprendedor de la comunidad universitaria, también se ha consolidado como un escenario para el arte y la cultura, ofreciendo al público una amplia gama de actividades.

En esta edición a realizarse el día 6 y 7 de septiembre, la UAA presenta un programa con más de 50 actividades culturales distribuidas en tres grandes foros: el Magno Foro en el Jardín de las Generaciones, el Kikiri Stage en el traspatio del edificio Polivalente y el Foro Vitrubio en la Plaza de la Autonomía. Cada espacio está diseñado para diferentes tipos de espectáculos, desde presentaciones masivas hasta expresiones artísticas alternativas y escénicas. A ellos, se suman las actividades organizadas por Radio UAA y el Centro de Educación Media, enriqueciendo aún más la oferta cultural.

Entre los eventos destacados en el Magno Foro se encuentran las presentaciones de los grupos artísticos universitarios: Grupo Ketzal, Giralda y la Big Band Universitaria. Asimismo, el Ballet Folclórico de la UAA celebrará sus 10 años con el espectáculo “Décima estación: una década de tradición” bajo la dirección del Mtro. Horacio Daniel Herrera Macías y con música en vivo de Tierra Mestiza. Para la clausura de la Feria, se contará con la participación de la Orquesta Sinfónica de Aguascalientes bajo la dirección de Román Revueltas Retes.

El Kikiri Stage ofrecerá actividades familiares y recreativas con DJ´s, cuentacuentos, batucada, cantautores y expresiones artísticas de estudiantes, incluidos los ganadores de concursos universitarios como Talentos UAA y ExpressUAA. Por su parte el Foro Vitrubio será un espacio para la danza y las artes corporales, con presentaciones de capoeira, danza africana, polinesia, española, K-pop, danzón y varios performance.

Cabe destacar que derivado del concurso Tu Conduce, los cuatro ganadores estarán a cargo de los distintos escenarios, lo que además les permite adquirir experiencia en su área de formación y reforzar la vinculación profesional con su carrera.

La Feria Universitaria de la UAA se consolida así, como un catálogo cultural y artístico para la ciudad, con propuestas para todas las edades y gustos, en un encuentro que combina talento universitario y expresión artística. El programa completo podrá consultarse en www.uaa.mx