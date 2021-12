Presentan obra de teatro sobre violencia de género en Aguascalientes

Redacción

Aguascalientes, Ag.- Dentro de los eventos relativos a la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer (#25N) efectuados por el Poder Judicial del Estado de Aguascalientes, se llevó a cabo con éxito la presentación en Aguascalientes de la puesta en escena “Expediente León”, dramaturgia original del Poder Judicial del Estado de Morelos.

Una Jueza reconoce amar a otra mujer y haber sido condenada a no ver a su hijo… Un Proyectista no puede tener la guarda y custodia de sus hijos; una Actuaria es objeto de violencia por parte de su pareja y condenada por violación; una Secretaria de Acuerdos es acusada de aborto y condenada por ello; una Oficial de Partes es acosada por un litigante y no es castigado…

Todo esto en la puesta en escena “Expediente León”; un ejercicio institucional creado y difundido por el Poder Judicial del Estado de Morelos encaminado a sensibilizar a los operadores de Justicia y a la sociedad en general sobre la equidad de género y visibilizar las diversas circunstancias en las cuales se genera la violencia no solo contra las mujeres sino contra hombres, mujeres y niños.

Esta obra de teatro expone, a través de la dramaturgia, la adaptación de casos reales que se ventilan en el propio Tribunal de Morelos y es protagonizada por ocho funcionarios públicos que van desde un conductor de una unidad oficial, hasta una titular de un juzgado y dos abogados litigantes, quienes, sin ser profesionales, con su actuación remueven las fibras más sensibles de los espectadores.

La puesta en escena llevada a cabo en dos funciones en el Teatro Leal y Romero de la Casa de la Cultura de Aguascalientes, contó con la presencia de la Magistrada Presidenta del Supremo Tribunal de Justicia, Gabriela Espinosa Castorena; de la Magistrada Edna Edith Lladó Larraga, Presidenta de la Sala Penal; Mauro René Martínez de Luna, Magistrado de la Sala Penal y Juan Manuel Ponce Sánchez , Magistrado de la Sala Penal; así como jueces/as y personal directivo y jurisdiccional del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes. Cabe resaltar que como invitadas especiales de la presentación asistieron la Magistrada Nadia Luz María Lara Chávez, Comisionada de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos del Estado de Morelos, en compañía de la Licenciada María del Consuelo Estrada Soto, Coordinadora de la Unidad de Igualdad de Género y Derechos Humanos de dicho Estado.