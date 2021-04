Presentan libro sobre el quinto obispo de Aguascalientes

Gilberto Valadez

Aguascalientes, Ags.- El exrector del seminario de Aguascalientes, Ricardo Cuéllar Romo, anunció la presentación de un libro dedicado a Rafael Muñoz Núñez, en el cual recopiló textos firmados por quien fuera quinto obispo de la entidad.

“Fue un obispo de cualidades humanas extraordinarias, sabía escribir muy bien. Pero los que lo conocimos no como hombre de pluma y papel, sino de trato humano, podemos reconocer que fue un obispo providencial para Aguascalientes”, definió Cuéllar en conferencia de medios.

La obra denominada Construyendo la verdad en la caridad, reúne diversos textos como homilías, cartas y análisis de tipo social escritos en su momento por Muñoz Núñez, quien fungiera como titular del obispado local entre 1984 a 1998.

“Él no quería en vida que se publicasen sus homilías, pues sentía que no era material. Pero luego antes de morir dijo que estaban reunidos en una maletita y en esta pandemia finalmente me tocó reunir los textos”, adicionó Cuéllar Romo.

Rafael Muñoz renunció a su cargo eclesiástico en 1998, justificando motivos de salud y fue nombrado obispo emérito. Fallecería a inicios de 2010.