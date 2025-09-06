Presentan en la UAA el libro “20 plantas saludables para combatir el estrés”

Redacción

Aguascalientes, Ags.- En el marco de la Feria del Libro de la UAA se llevó a cabo la presentación de “20 plantas saludables para combatir el estrés”, de la autora Nítida Pastor de la Editorial Universidad de Granada. La obra ofrece una selección de plantas medicinales con información científica y práctica sobre su eficacia en situaciones de estrés, así como su impacto en la nutrición, la calidad del sueño y rendimiento físico. A través de un lenguaje claro y accesible, el libro pone de manifiesto cómo los avances en la bioquímica del organismo confirman la relevancia de una adecuada nutrición y la influencia positiva de las plantas en la salud integral.

Durante la charla, los comentaristas Hugo Noé Araiza Arvilla, Lilia Rodríguez Tun y Gerardo García Regalado, coincidieron que este trabajo constituye una valiosa herramienta para quienes buscan en la naturaleza alternativas efectivas y seguras para mejorar su bienestar. Asimismo, destacaron que las plantas incluidas, de tradición ibérica, han sido comprobadas tanto por la experiencia popular como por la investigación científica, lo que otorga un doble valor.

Además, subrayaron la importancia de volver a lo natural y reconocer el potencial de estas 20 plantas como aliadas en la prevención y manejo del estrés. En este sentido, el Dr. Gerardo García recordó las similitudes con la riqueza herbolaria local, vinculando la obra con su propio libro “Plantas medicinales de Aguascalientes”, en el que desde 1980 ha documentado un catálogo de 196 especies de uso medicinal en la región.

Esta y otras presentaciones son parte del programa de actividades de la XXVII Feria del Libro de la UAA, que se realiza del 3 al 7 de septiembre en el Salón Universitario de Usos Múltiples (SUUM). El programa completo puede ser consultado en el sitio web de la UAA https://editorial.uaa.mx/ferialibro/