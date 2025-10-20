Presentan elenco de artistas para la Feria de Pabellón de Arteaga

Raúl Muñoz

Pabellón de Arteaga, Ags.- La Feria de Pabellón de Arteaga 2025 celebrará del 14 al 23 de noviembre una nueva edición con un cartel musical que combina diversos géneros.

El Teatro del Pueblo recibirá a El Bebeto, La Firma, Inspector, La Fiera de Ojinaga, Tropicalísimo Apache, Bacilos, Los Acosta, Isaías Lucero, Banda Corona del Rey y La Mafia.

La alcaldesa Lucero Espinoza anunció que la mayoría de los espectáculos serán gratuitos.

“La única actividad que se cobrará será la corrida de toros; de ahí en más todo será gratuito dentro de la feria”, explicó.

Los conciertos se realizarán en el Teatro del Pueblo, que contará con una zona especial denominada “zona fan”, donde se harán dinámicas para que el público más seguidor de cada artista pueda acceder a lugares preferenciales.

Además, habrá espacios dedicados al emprendimiento y la producción local.

“Vamos a meter emprendimiento, vamos a tener artesanos y una zona de vinos”, señaló Espinoza.

El evento también incluirá una amplia oferta cultural, con ballets folclóricos, presentaciones de talento local en el Teatro Municipal y foros juveniles.

La parte deportiva contemplará torneos de fútbol, béisbol, box, tocho y ajedrez, además de una clínica de básquetbol los días 19 y 20 de noviembre, que impartirá el exbasquetbolista Horacio Llamas.

Espinoza destacó que la feria busca fortalecer la identidad local y apoyar al comercio de Pabellón de Arteaga.

El año pasado, el evento atrajo a más de 50 mil visitantes y generó una derrama de cerca de 2.5 millones de pesos.

“Queremos que la gente lo disfrute en familia, con actividades de calidad para todos”, subrayó la alcaldesa.