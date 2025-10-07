Presentan a nuevos integrante del Grupo de Operaciones Especiales K9

Redacción

Aguascalientes, Ags.- La Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) presentó a Delta y Ranger, nuevos integrantes del Grupo de Operaciones Especiales K9.

Los cachorros de cinco meses, schnauzer gigante, han comenzado con su preparación para especializarse en tareas como la búsqueda de personas y la detección de explosivos.

Esta raza es ampliamente utilizada por cuerpos de seguridad en países como Holanda e Inglaterra; en México, Aguascalientes es el primer estado en incorporar esta raza a los trabajos policiales.

Muy pronto verás a Ranger y Delta en las calles, comprometidos al cien por ciento con tu seguridad.