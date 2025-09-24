Presenta Rhianna a su tercer hijo con esta imagen 

Redacción

EU.-¡Ya son familia numerosa! Rihanna y A$AP Rocky han dado la bienvenida a su tercer hijo y, esta vez sí, ha llegado la esperada niña. Los felices padres no han querido conocer el sexo del bebé hasta su nacimiento, aunque el rapero había reconocido que le gustaría mucho dar una hermana a sus niños RZA a Riot. La cantante jamaicana ha presentado a la pequeña once días después de su llegada al mundo con una preciosa fotografía.

Rihanna ha compartido una imagen en la que aparece con la bebé en brazos y un anillo en el que se pude leer “mom” (mamá) y otra de lo que parecen unos simpáticos mini guantes de boxeo de color rosa. Junto a la fecha de su nacimiento, el 13 de septiembre, también ha escrito el nombre que han escogido, el mismo (o casi) que el de su padre: Rocki Irish Mayers. En realidad, A$AP Rocky es el nombre de artístico de Rakim Athelaston Mayers, por lo que el homenaje es doble.

El anuncio de su tercer embarazo fue toda una sorpresa. La intérprete de Umbrella apareció en mayo en la gala MET con un espectacular modelo de Marc Jacobs con el que ponía fin a semanas de especulaciones al confirmar lo que ya era evidente de la forma más espectacular: posando con naturalidad y orgullo mientras dejaba al descubierto su silueta premamá. No es la primera vez que la artista de Barbados sorprende de esta forma, ya que su segundo embarazo salió a la luz cuando apareció sobre el escenario de la Super Bowl luciendo sus curvas para sorpresa del público.

Rihanna y A$AP Rocky llevan juntos desde 2020 y su primer hijo, RZA, llegó casi sin buscarlo, según contó la cantante,en 2022. “Siempre pensé que iría primero el matrimonio, pero quién dice que tenga que ser así”, afirmó a Vogue antes de seguir aumentando la familia con la llegada de Riot en 2023. Desde entonces, ha estado volcada en la maternidad, una etapa que le pone otro reto en el camino con la llegada de la pequeña Rocki.

Con información de Hola