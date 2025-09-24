Presenta Municipio de Aguascalientes renovación de su sitio web oficial

Redacción

Aguascalientes, Ags.- El Municipio de Aguascalientes presentó la renovación de su sitio oficial www.ags.gob.mx, una plataforma digital modernizada y pensada para facilitar a la ciudadanía el acceso a trámites, servicios e información de interés y disponible las 24 horas, todo el año, fácil y segura de usar.

La nueva versión del portal en donde se puede consultar al Asistente Virtual “Markitos”, integra un diseño más claro y dinámico, con navegación sencilla que permite a las y los usuarios encontrar con mayor rapidez los apartados de mayor consulta, entre ellos:

Pago de predialy multas de tránsito

Consulta de trámites y servicios municipales

Información sobre programas, obras y actividades del municipio como Turismo Médico y Banda Sinfónica Municipal

Acceso a comunicados oficiales y canales de contacto ciudadano

WhatsApp “Markitos” 449 459 07 39 (reportes, pagos y más)

Acceso al sitio del MIAA, para pagos en línea y WhatsApp para reportes 449 469 99 43

Este rediseño responde a la necesidad de ofrecer un sitio más accesible, eficiente y compatible con dispositivos móviles como computadoras portátiles, teléfonos celulares IOS y Android, garantizando que los servicios municipales estén disponibles en todo momento y desde cualquier lugar.

El titular de la Coordinación General de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico (CIDETEC), José Carlos Torres Jiménez, resalto que se impulsó esta actualización con el objetivo de que la página web sea un canal principal de atención digital, fortaleciendo la cercanía con la ciudadanía y fomentando el uso de herramientas tecnológicas que simplifiquen la gestión municipal.

Con este esfuerzo, el Municipio de Aguascalientes reafirma su compromiso de brindar una atención directa y de calidad en esta era digital, facilitando la interacción entre gobierno y sociedad.